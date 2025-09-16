"يُقتلون ويُشرّدون يومياً".. نقابة فلسطينية تدعو العالم إلى دعم صحفيي غزة

شفق نيوز- غزة

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم الثلاثاء، أن عدد الصحفيين والصحفيات الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، ارتفع إلى 251 قتيلاً، جرّاء "الاستهداف المباشر والممنهج للكوادر الإعلامية" من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوضح نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، لوكالة شفق نيوز، أن الهجمات لم تقتصر على الصحفيين الأفراد، بل شملت كذلك الكوادر الطبية والمكاتب الإعلامية، "حيث تم تدمير 92 مؤسسة ومكتباً إعلامياً، من بينها وكالات عربية وأجنبية ومؤسسات محلية".

كما أكد الأسطل، أن "معظم منازل الصحفيين في القطاع تعرّض للتدمير الكامل، ما أدى إلى تشريد الغالبية العظمى منهم قسراً، واضطرارهم للعيش في مخيمات النزوح، وهو ما يشكل خطورة بالغة ويزيد من صعوبة العمل الصحفي في الميدان".

ودعا نائب نقيب الصحفيين، المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى "الوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين، وتقديم الدعم اللوجستي لهم، خصوصاً في الجوانب الإغاثية والإيوائية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإمكانات الصحفية".

وكانت حكومة غزة أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الصحفيين الفلسطينيين منذ الحرب إلى 251 صحفياً بعد مقتل 3 صحفيين.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج".

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في دول العالم، "إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

والجمعة الماضي، قال رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر في كلمة له ألقاها خلال فعاليات الدورة 90 لمهرجان "لومانيتيه" الثقافي والسياسي السنوي في باريس، إن "أكثر من 250 صحفياً قُتلوا في غزة"، واصفاً ذلك بأنه "أكبر مجزرة للصحفيين في التاريخ".

وفي السياق نفسه، اتهمت المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إيرين خان، أمس الاثنين، إسرائيل بـ"قتل الصحفيين عمداً في قطاع غزة من أجل التغطية على الفظائع".

وبحسب أحدث إحصائية، ارتفع عدد ضحايا الحرب في غزة، إلى 64 ألفاً و964 قتيلاً، و165 ألفاً و312 مصاباً، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع اليوم الثلاثاء.