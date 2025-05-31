"يضمن وقف إطلاق النار".. حماس: تسلم ردها على مقترح ويتكوف للوسطاء

شفق نيوز/ أعلنت حركة حماس، يوم السبت، عن تسليمها الرد على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن إنهاء حرب غزة، للوسطاء.

وقالت حماس في بيان لها: "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية سلمنا ردنا على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء".

وأضافت أن "ردنا يضمن تحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة وضمان تدفّق المساعدات"، مبينة "في إطار هذا الاتفاق سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة إضافة إلى تسليم 18 جثمانًا مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت إسرائيل، أعلنت عن موافقتها على مقترح ويتكوف، وكشفت وسائل إعلام عبرية، الخميس الماضي، أن الصفقة الجديدة للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف التي يدور الحديث عنها خلال الساعات الأخيرة، تتضمن إطلاق سراح 9 رهائن أحياء، و18 قتيلاً، وسيتم إطلاق سراحهم على مرحلتين خلال أسبوع.

وفي مقابل إطلاق سراح الرهائن الأحياء والقتلى، ستلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضات، قد تعود إسرائيل إلى القتال أو تواصل المفاوضات مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن.