إيران: نتعرض لهجوم إسرائيلي بأسلحة وتجهيزات أمريكية

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، إن إسرائيل تشن هجوما على البلاد بواسطة تجهيزات وأسلحة أمريكية، فيما أشارت إلى أن جميع الدول التي تدعم تل أبيب، أو تبرر الاعتداءات، "شريكة في هذه الجرائم".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "الجمهورية الإسلامية تتعرض لعدوان من جانب الكيان الصهيوني ويتم استهدف أراضينا بأسلحة وتجهيزات أمريكية، وبعد هذه الجريمة الكبرى والاعتداءات التي لا تغفر، بدأنا المواجهة وسنواصلها بقوة".

وأضاف بقائي: "ردنا على الكيان الصهيوني هو دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني، فجرائمه هي امتداد لأعماله الوحشية التي زعزعت استقرار المنطقة".

وأشار إلى أن "هذه الحرب لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية"، مطالباً الدول الملتزمة بالقوانين الدولية بـ"إدانة الجرائم والعمل على وقف الاعتداءات".

ورأى بقائي، أن أفعال "الكيان الصهيوني" حولت المنطقة إلى مكان للحروب الدائمة، معتبراً أن ما يحدث هو "اعتداء عسكري إسرائيلي على إيران.. ولا يمكن تبريره بأي أعذار".