إيران.. مؤسسة ترصد مقتل 3117 شخصاً في الاضطرابات الأخيرة

شفق نيوز- طهران

أعلنت مؤسسة "الشهيد" في إيران، مساء اليوم الأربعاء، مقتل 3117 شخصاً نتيجة "أعمال الشغب" الأخيرة في البلاد، بينهم 2427 هم من المواطنين العزل وقوى الأمن، حسب وصفها.

وقالت المؤسسة في بيان لها "في أعقاب الهجمات الإرهابية المنظمة الأخيرة، والتي جاءت امتداداً للحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً ضد إيران، نال 2427 شخصاً من المواطنين المظلومين والأبرياء فضل الشهادة، وذلك من إجمالي 3117 شخصاً قضوا في هذه الأحداث".

وأوضحت "يشمل العدد قوات حفظ الأمن وفئات مختلفة من الشعب الذين استُهدفوا في عمليات إطلاق نار وإجراءات إرهابية عشوائية، بما في ذلك عابرون وحتى أطفال أبرياء".

وبدأت الاحتجاجات في إيران في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025 بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية، لكنها تحولت لاحقاً إلى اضطرابات وتحريض ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات رضا بهلوي، ابن الشاه الإيراني المخلوع.

وفي إطار احتواء أعمال الشغب، توقف الإنترنت عن العمل في البلاد، فيما تم الإبلاغ عن وقوع ضحايا من جانب قوات الأمن وكذلك من جانب المشاركين في الاضطرابات.

وفي 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، أنه تم احتواء الوضع والسيطرة عليه.