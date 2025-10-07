إيران.. مقتل وإصابة 5 عناصر بهجوم مسلح على مقر للحرس الثوري

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، بمقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني وإصابة ثلاثة آخرين إثر هجوم مسلح على مقر الحرس في مدينة سروآباد بمحافظة كردستان غربي البلاد.

وبحسب ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية، قام مسلحون من جماعة معارضة بإلقاء قنبلة يدوية وإطلاق النار على المقر في ساعات ليل الاثنين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحرس وقوى الأمن المحلية.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت قوات الأمن الإيرانية عملية لملاحقة منفذي الهجوم، مؤكدة استمرار جهودها الأمنية في مواجهة الهجمات المسلحة والمعارضة الداخلية.