إيران.. مقتل مطرب شعبي شهير بإطلاق نار أثناء حفل موسيقي

شفق نيوز- طهران

قُتل المطرب الإيراني الشعبي الشهير، مس‌ الدين مطربيان، بإطلاق نار مفاجئ أثناء حضوره حفلاً موسيقياً خاصاً في مدينة ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

وأفاد نجل مطربيان بأن والده، البالغ من العمر 50 عاماً، تعرض لإطلاق نار في وقت متأخر من مساء الجمعة من أحد المشاركين بالحفل فجأة ولاذ بالفرار.

وأشار إلى أن والده لم تكن له أي عداوات شخصية، موضحاً أن مطلق النار أصاب والده وأحد الحاضرين، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

ويُعدّ مس ‌الدين مطربيان من أبرز وجوه الموسيقى الشعبية البلوشية، وقد ترأس فرقة "شهباز قلندر"، وشارك مراراً في مهرجان فجر والمهرجانات الخاصة بالموسيقى التراثية في إيران.

وقالت الوكالة الإيرانية إن "السلطات الأمنية لا تزال تحقق في ملابسات الحادث، فيما تواصل جهودها لتعقب الجاني الهارب".