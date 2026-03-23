إيران: مقتل رئيس الأرصاد في بوشهر بهجوم جوي

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الاثنين، بمقتل رئيس إدارة الأرصاد الجوية في محافظة بوشهر، جراء هجوم جوي استهدف مبنى الإدارة العامة للأرصاد في المدينة.

وذكرت الوكالة أن "المبنى تعرض لهجومين فجر وصباح اليوم، رغم كونه يقع في منطقة غير عسكرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية كبيرة في المنشأة، بينهم رئيس إدارة الأرصاد في بوشهر".

وأضافت أن "الاستهداف وقع تزامناً مع يوم الأرصاد العالمي"، مشيرة إلى أن "الضربة نسبت إلى هجوم اسرائيلي-أميركي"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتضم مدينة بوشهر، محطة بوشهر النووية، وهي المنشأة النووية الوحيدة العاملة في إيران، حيث تُستخدم مرافق الأرصاد الجوية في المنطقة لمراقبة الأحوال الجوية والبحرية المرتبطة بالملاحة والسلامة التشغيلية في الخليج.

وتواجه إيران، للإسبوع الرابع على التوالي، هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.