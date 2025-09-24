إيران: قيود واشنطن على بعثتنا في نيويورك انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الأربعاء، أن القيود التي فرضتها أمريكا على البعثة الإيرانية في نيويورك، تتعارض مع الالتزامات القانونية لواشنطن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة.

وقال بقائي في منشور له على منصة "إكس"، إن "الهدف الحقيقي لأمريكا من فرض قيود متزايدة على الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم في نيويورك هو عرقلة النشاط الدبلوماسي لإيران داخل الأمم المتحدة".

وأضاف، أن "المضايقات الممنهجة التي يتعرض لها الدبلوماسيون الإيرانيون من قبل دولة المقر، أدت خلال أسبوع واحد فقط إلى منع مشاركة إيران في عدة اجتماعات دولية عقدت خارج النطاق الجغرافي الذي حددته أمريكا".

وتابع بقائي القول إن "فرض هذه القيود السخيفة على تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين، بل وحتى على أنشطتهم الشرائية اليومية، لا يمثل فقط انتهاكا صارخا لالتزامات أمريكا وفق اتفاقية المقر، بل يكشف أيضا عن مستوى جديد من العداء الذي تبديه الإدارة الأمريكية تجاه الإيرانيين".

وفي وقت سابق، منعت الإدارة الأمريكية الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك من التسوق في متاجر النوادي التي تبيع بالجملة مثل Costco وشراء السلع الفاخرة في الولايات المتحدة دون إذن من الخارجية.

وطلبت الخارجية الأمريكية من البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة وأعضائها، بمن فيهم الدبلوماسيون وعائلاتهم، الحصول على إذن مسبق قبل التسوق في متاجر كوستكو أو سامز كلوب أو بي جيز هولسيل كلوب.

ويفرض الأمر أيضا على الدبلوماسيين الإيرانيين، التنسيق مع الخارجية الأمريكية قبل شراء السلع الفاخرة، بما في ذلك الفراء والمجوهرات.

وتعتبر شركة Costco لتجارة الجملة، من أكبر سلاسل متاجر مستودعات ذاتية الخدمة في العالم، وهي خامس أكبر شركة تجزئة من حيث المبيعات في الولايات المتحدة.