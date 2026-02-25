إيران تؤكد عدم اتخاذ قرار بشأن إرسال اليورانيوم إلى روسيا

شفق نيوز- طهران

أفاد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، يوم الأربعاء، بأن مصير المفاوضات النووية سيتضح الخميس وأنه لم يتخذ أي قرار بإرسال اليورانيوم المخصب إلى روسيا.

وقال بروجردي في حديث لوكالة "دفاع برس" الإيرانية: "رغم عدم وفاء الأميركيين بالتزاماتهم، قبلنا مجددا إجراء المفاوضات نظرا لأهمية الحفاظ على الهدوء في المنطقة، ومن المقرر أن تعقد يوم الخميس".

وأكد أن "الأهم هو صون المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية"، مضيفاً: "إننا بالتأكيد لن نتحرك بما يتجاوز مصالحنا الوطنية والخطوط الحمراء المحددة".

وفي وقت سابق زعمت وسائل إعلام أميركية أن طهران أبلغت موسكو بإمكانية موافقتها على نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا.

من جانبها، أكدت روسيا مرارا استعدادها لاستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب، لإزالة مخاوف بعض الدول، شريطة أن يتم الاتفاق على ذلك، لكنه على كل حال من السابق لآوانه الحديث عن ذلك الآن، حسبما قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف مؤخرا.

وفي وقت سابق هذا الشهر أكد علي باقري نائب مسؤول السياسة الخارجية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه "ليس لدى طهران أي نية لنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن دبلوماسي مطلع على مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أن مسألة بقاء المواد النووية داخل البلاد تعد من "القضايا الرئيسية" وخطا أحمر بالنسبة لطهران غير قابل للتفاوض.