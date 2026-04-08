إيران تتهم أميركا بخرق الهدنة ومهاجمة مناطق حول طهران

شفق نيوز- طهران/ واشنطن

أفادت وكالة مهر الإيرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع خرق لوقف إطلاق النار في محيط طهران، مشيرة إلى أن مناطق حول العاصمة تعرضت لهجوم، فيما سُمع دوي الدفاعات الجوية في بعض أحيائها.

من جانبه وجه الحرس الثوري الإيراني، تحذيرا جديدا شديد اللهجة لإسرائيل بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما بين واشنطن وطهران.

وقال الحرس الثوري في البيان رقم 56 لعملية "الوعد الصادق 4": "لم تمض سوى ساعات على اتفاق وقف إطلاق النار، حتى بدأ الكيان الصهيوني ذو الطبع الذئبي الذي تعد الوحشية في طبعه وقتل الأبرياء والأطفال والنساء جزءا لا يتجزأ من هويته، مجزرة وحشية في بيروت".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، بناءً على محادثات أجراها مع باكستان، كاشفاً عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أعنف غارات على لبنان شملت جميع مدنها بما فيها العاصمة بيروت، عبر تنفيذ 100 استهداف خلال 10 دقائق، اوقعت نحو 100 ضحية ومئات الإصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة وخطة أعدت لأسابيع، وقد استهدفنا وحدات النخبة ومنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.