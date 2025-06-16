إيران تهاجم إسرائيل بصواريخ "فرط صوتية"

شفق نيوز/ كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الاثنين، عن تصعيد نوعي في قدرات الهجوم الصاروخي الإيراني، مؤكدة أن الحرس الثوري استخدم خلال الضربات الأخيرة على مدينتي حيفا وتل أبيب عدداً أكبر من الصواريخ فرط الصوتية.

وذكرت الوكالة، في أنباء عاجلة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "هذه الصواريخ تتميز بسرعتها العالية وقدرتها التدميرية الكبيرة، ما يعزز من قدرتها على اختراق أنظمة الدفاع الجوي الحديثة مقارنة بالهجمات السابقة".

وأضافت "تسنيم" أن الهجمات المقبلة ستشهد اعتماداً متزايداً على هذا النوع من الصواريخ، لما توفره من تفوق تقني يربك منظومات التصدي الإسرائيلية".

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، صباح اليوم الاثنين، بأن إيران نفذت 11 هجوماً على إسرائيل منذ بدء الحرب، وأطلقت خلالها 370 صاروخاً وأكثر من 100 طائرة مسيرة.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت لـ 3 أيام متتالية، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.