إيران تنشر "كنزاً خطيراً" عن النووي الإسرائيلي

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل الخطيب، يوم الأربعاء، عن نشر وثائق سرية هذه الليلة، تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي والعلماء العاملين في هذا المجال.

وقال الخطيب، في بيان أودرته وسائل إعلام إيرانية، إن "هذا الوطن وشعبه ودينه وعقيدته لا يقفون فقط أمام العصابة الإجرامية الحاكمة في فلسطين المحتلة، بل أمام تيار صهيوني–أمريكي يمثل عدواً للعديد من الدول وللحق والعدالة والإنسانية".

وتابع: "في خطأ حسابي للغرب، أُطلق العنان لقواه ضد إيران القوية، لكن هذه المرة، بفضل تماسك الشعب، والدفاع الشجاع والقوي للقوات المسلحة، وتضحيات المدافعين عن الوطن المليئة بالفخر، والقيادة الحكيمة والشجاعة للقيادة العليا، والحضور الفعال للحكومة الرابعة عشر، شهد العالم هزيمة وذلاً للقوى الغربية واحتفل بذلك".

وأضاف: "نقل الوثائق بنجاح من القواعد التي كانت مُتوقعة مسبقاً يعد جزءاً من الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المتكاملة والقوية، ويشمل الكنز المنقول إلى داخل البلاد ملايين الصفحات من المعلومات المتنوعة والقيمة المتعلقة بالنظام الصهيوني".

وبين الخطيب أن "هذه الوثائق تحتوي على المشاريع السابقة والحالية للتسليح لدى النظام الحاكم في الأراضي المحتلة، ومشاريع تحديث وإعادة إنتاج الأسلحة النووية القديمة، والمشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى معلومات كاملة عن الهيكل الإداري والعاملين في مجال الأسلحة النووية".

وأكد أن "الوثائق تحتوي قوائم بأسماء الباحثين والعلماء والمدراء التنفيذيين للمشاريع العسكرية المضادة للإنسانية، بمن فيهم العلماء الأمريكيون والأوروبيون المرتبطون بهذه المشاريع، مع عناوين المنشآت والشركات وجميع شركائهم".