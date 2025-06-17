إيران تناشد العالم لإيقاف "حرب" إسرائيل ضدها

شفق نيوز/ طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، بإجراءات دولية وإقليمية من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد بلادها.

وأفاد موقع الجزيرة في خبر عاجل، بأن الخارجية الإيرانية أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية وإقليمية عاجلة لوقف الحرب المفروضة على إيران

من جانبها، حثت وزارة الخارجية الصينية، الدول ذات النفوذ على إسرائيل على "اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التورات"، متهمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"صب الزيت على النار في هذا الصراع".

وبينت الخارجية الصينية، أن "تصعيد الوضع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف"، مبينة أن "التهديدات والضغوط لن تسهم في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بل ستوسع نطاق الصراع".

ولفتت الخارجية الصينية إلى إنها تتواصل مع "سفارتينا وقنصلياتنا في إيران وإسرائيل لتنظيم إجلاء سريع لرعايانا".