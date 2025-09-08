إيران تقلل من عواقب تطبيق "آلية الزناد"

شفق نيوز- طهران

قلل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، من العواقب الإقتصادية لـ"آلية الزناد"، التي أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية تفعليها ضد إيران بزعم عدم التزام طهران بالاتفاق النووي.

وقال عراقجي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، إن "آلية الزناد ليست بالأمر الجيد من الناحية السياسية، لكنه لا يجب المبالغة في أهميتها في المجال الاقتصادي".

وتابع عراقجي: "مستعدون للتفاوض مع الأوروبيين والأمريكيين على أساس الاحترام والمصالح المشتركة".

وفي آب/ أغسطس الماضي، أبلغ وزراء خارجية "الترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.

ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.