إيران تعلن اعتقال 100 من مثيري الشغب وتفكيك "خليتين إرهابيتين"

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، يوم السبت، ايقاف 100 شخص وصفتهم بـ"مثيري الشغب والعناصر المخلة بالأمن" في عدد من مدن محافظة لرستان غربي البلاد، وذلك تزامناً مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وبحسب وكالة "تسنيم" فإن عملية إيقافهم تمت بعد التعرف على هوياتهم في تحريات قام بها جهاز الشرطة في لرستان.

وفي السياق الأمني أيضاً، أفادت الوكالة الإيرانية بأن قوات الشرطة فككت خلال الأيام القليلة الماضية ما وصفته بـ"خليتين إرهابيتين" مكونتين من 4 و 7 أشخاص في مدينتي بروجرد وخرم آباد في لرستان بعد التعرف على هوياتهم.

وادعت أن "الإرهابيين كانوا مزودين بأنواع الأسلحة النارية والباردة وكانوا ينوون تنفيذ عمليات فوضى وعمليات قتل في المحافظة وإلقاء اللوم على قوات الأمن"، وفق ما نشرته.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بمقتل اثنين من عناصر الأمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني خلال أعمال شغب في محافظتي خوزستان وخراسان، جنوب غرب البلاد.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت مساء أمس الجمعة، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى أكثر من 51 قتيلاً، جاء ذلك بالتزامن مع استمرار السلطات بحجب خدمة الإنترنت لليوم الثاني على التوالي، فيما قررت إغلاق مدارس في عدد من المحافظات.

وقالت منظمة "نتبلوكس" العالمية لمراقبة الإنترنت في منشور على منصة "إكس" إن بياناتها تشير إلى استمرار الانقطاع الشامل للإنترنت على مستوى البلاد لمدة 36 ساعة، ما يحد بشكل كبير من قدرة الإيرانيين على الاطمئنان على سلامة أقاربهم وأصدقائهم. ونشر البيان عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وتشهد إيران منذ أواخر 2025 موجة احتجاجات واسعة ومستمرة، توسعت مطلع 2026 لتشمل عشرات المدن على خلفية أزمة اقتصادية خانقة وشعارات سياسية مناوئة للنظام، وقد ردت السلطات بحملة أمنية مشددة شملت استخدام القوة وقطع الإنترنت واتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.

وآخر تلك الاتهامات ما أطلقه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، بأن الولايات المتحدة كانت تعتزم تنفيذ المخطط ذاته الذي شهدته فنزويلا في إيران، مؤكداً أنها "لم تحقق مآربها".

كما اتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، السبت، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على "أعمال شغب" في إيران، وأدان السلوك الأميركي الذي وصفه بأنه "غير قانوني وغير مسؤول".