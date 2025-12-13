إيران تعتقل طاقم ناقلة أجنبية بتهمة تهريب الوقود في خليج عمان

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بأن السلطات اعتقلت 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية احتُجزت في خليج عمان أمس وتقول السلطات إنها تحمل ستة ملايين لتر من الوقود المهرب.

وذكرت الوسائل، نقلا عن السلطة القضائية في إقليم هرمزجان، إن "ربان الناقلة من بين المحتجزين في إطار التحقيق الجاري، ولم يتم الكشف عن اسم الناقلة وجنسيات أفراد طاقمها".

وقالت السلطات، إن "الناقلة ارتكبت انتهاكات عديدة، مثل تجاهل أوامر التوقف، ومحاولة الفرار، وعدم وجود وثائق للملاحة والشحن".

وتكافح إيران، التي تعد أسعار الوقود لديها من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها، عمليات تهريب الوقود المتفشية عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى دول الخليج العربية.