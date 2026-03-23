إيران تطلق صواريخ تحمل صورة رئيس الوزراء الإسباني (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أفادت تقارير، يوم الاثنين، بأن صواريخ إيرانية أُطلقت وهي تحمل صورة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مرفقة بعبارة "هذه الحرب ليست غير شرعية فحسب، بل هي لا إنسانية. شكراً لك، رئيس الوزراء".

ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لسانشيز أكد فيها أن مدريد لن تدعم أي إجراءات ضد إيران تعتبرها ضارة بالسلام أو منافية لقيمها.

وأعلن مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات واسعة باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية استهدفت مواقع أميركية وإسرائيلية في المنطقة، ضمن الموجة الـ74 من العمليات العسكرية.

وكانت القوات الإيرانية قد نشرت في وقت سابق، مقطع فيديو أظهر كتابة عبارة بالعربية والفارسية على أحد الصواريخ جاء فيها "يا شباب العرب إنهم يريدون السيطرة عليكم أيضاً ونحن ندافع عنكم أيضاً"، مع دعوة إلى إخراج أميركا من المنطقة.