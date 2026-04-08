إيران تشترط وقف قصف لبنان للمشاركة بمفاوضات إسلام آباد الجمعة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، بأن الحكومة الإيرانية وضعت شرط وقف إطلاق النار على لبنان، للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن في إسلام آباد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولهم إن "إيران أبلغت الوسطاء أنها قد تتراجع عن قرارها بإعادة فتح مضيق هرمز".

وبينت المصادر أن "إيران أبلغت الوسطاء أن مشاركتها بمحادثات إسلام آباد مشروطة بوقف إطلاق النار في لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات الإيرانية، منع السفن من العبور من مضيق هرمز، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات أوقفت مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وقبل قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد صدور مواقف إيرانية تهدد بالتصعيد والانسحاب من الاتفاق بسبب الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، بناءً على محادثات أجراها مع باكستان، كاشفاً عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.