إيران تستعيد "أيام الحرب" وحديث عن عودة الملاجئ

شفق نيوز- طهران

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، إلى استعادة "روح زمن الحرب" والاستعداد لمواجهة وشيكة، في حين أشار عمدة طهران علي رضا زاكاني إلى ضرورة إقامة الملاجئ واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في العاصمة تحسّباً لأي طارئ.

وقال بزشكيان، في تصريحات وُصفت بالحادة خلال زيارته محافظة كهكيلويه وبويراحمد جنوب غربي بلاده وتابعتها وكالة شفق نيوز، "يجب أن نغلق دكاكيننا ونستعد للحرب، إذا قوّينا هذه الروح، فلن تستطيع أميركا وإسرائيل ارتكاب أي خطأ".

كما شدّد أثناء حضوره اجتماعاً حول العدالة التعليمية، على ضرورة رفض التراجع أمام الدول المجاورة، قائلاً "لا ينبغي لنا كإيرانيين أن نقبل بالتخلّف عن دول الجوار، عندما نؤمن بذلك سنصل إلى القمة"، داعياً إلى "بذل الجهد ودفع الكلفة للوصول إلى الأهداف الوطنية".

من جانبه، أقرّ عمدة طهران علي رضا زاكاني، بأن "الإدارة البلدية لم تكن تتوقّع أن تتحوّل العاصمة إلى خطّ متقدم خلال الحرب الإيرانية – الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً"، مؤكداً أن البنية التحتية والخدمات المدنية "لم تكن مهيأة لسيناريو بهذا الحجم".

وقال في تصريح صحفي، إن "البلدية بدأت التفكير في إقامة ملاجئ وتثبيت صافرات الإنذار في 60 نقطة بالعاصمة"، معتبراً أن هذه الإجراءات "باتت أولوية بعد ما شهدته المدينة".

وردّ زاکاني على سؤال بشأن غياب الخطط المبكرة للملاجئ قائلاً: "كان لدينا أولويات ملحّة مثل مكافحة التلوث والازدحام وتأمين المياه، ومع ذلك خططنا قبل ثلاث سنوات لإنشاء مواقف سيارات تحت الأرض تصلح كملاجئ".

وكشف عن أن قرار تفريغ المدينة خلال الحرب كان "عقلانياً"، مضيفاً أن نحو 4 آلاف شخص لجؤوا إلى محطات المترو أثناء القصف.

وتطرّق عمدة طهران إلى مسألة التفوّق الاستخباراتي الإسرائيلي قائلاً: "الأمريكيون والبريطانيون ثم الإسرائيليون كانوا مطّلعين على منظوماتنا منذ عقود، وخلال السنوات الأخيرة استكملوا هذا الإشراف باستخدام الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً ان "الهواتف المحمولة لعبت دوراً يصل إلى 95٪ في عمليات الاستهداف".

واعترف زاكاني، بتعرض "آلاف الكاميرات" في طهران للاختراق قبل عامين، مؤكداً اتخاذ إجراءات لتعزيز أمنها، على الرغم من وجود "مخططات تفوق أي مستوى من الحماية".