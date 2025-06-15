إيران تبدأ بإعادة حجاجها العالقين في السعودية عبر الأراضي العراقية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، يوم الأحد، مباشرتها بإعادة الحجاج العالقين في السعودية عبر الحدود العراقية، وذلك بسبب إغلاق الأجواء الجوية إثر القصف الجوي المتبادل بين إسرائيل وإيران.

وقالت المنظمة في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن عودة الحجاج الإيرانيين إلى البلاد ستبدأ اعتباراً من اليوم الأحد (15 حزيران)، من خلال برنامج سفر مشترك جوي - بري عبر الحدود مع العراق.

وأوضحت "تسنيم" أن المنظمة أعلنت، ضمن ترتيبات منسقة وبالتعاون مع الحكومة السعودية، أنه سيتم نقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مطار مدينة عرعر القريبة من الحدود العراقية بواسطة الخطوط الجوية السعودية، لمسافة تقارب ألف كيلومتر جواً.

وأضافت، من هناك، يتم نقلهم بواسطة حافلات مخصصة إلى مدينتي النجف أو كربلاء، حيث سيقيمون لفترة قصيرة لأداء مراسم الزيارة في مراقد أهل البيت.

وبعد ذلك، يتم نقل الحجاج إلى الحدود الإيرانية بواسطة أسطول النقل البري الإيراني، ثم يتوجهون إلى مدنهم ومناطق سكنهم داخل إيران، وفق الوكالة الايرانية.