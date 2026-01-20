إيران.. اعتقال المئات من "مثيري الشغب"

شفق نيوز- طهران

اعتقلت قوات الأمن والاستخبارات والشرطة والحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، المئات من أعمال الشغب خلال الأحداث الأخيرة في البلاد.

وذكرت وزارة الأمن في تقرير لها، أن هؤلاء المشتبه بهم متورطون في عمليات إحراق للمساجد والأماكن العامة والحافلات، بالإضافة إلى مهاجمة مراكز الشرطة.

وأضافت الوزارة، أن المعتقلين ضالعون في حوادث أدت إلى مصرع 6 من عناصر الأمن والمواطنين، مشيرة إلى أن بعضهم يعمل لصالح تيارات معارضة وجماعات إرهابية، وله صلات بجهات أجنبية.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة تضمنت مسدسات وبنادق كلاشينكوف وبنادق صيد، إضافة إلى سواطير وسيوف وخناجر وقبضات حديدية، كانت في حوزة المشتبه بهم.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض المعتقلين قاموا برحلات متعددة إلى الخارج وتلقوا مبالغ مالية كبيرة مقابل أعمالهم، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن كافة الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأفراد.

وأوضحت أن أساليبهم تشبه إلى حد كبير تلك التي يتبعها تنظيم داعش الإرهابي، على حد قولها.

واندلعت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي على خلفية متاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية، وبلغت ذروتها في أعمال عنف واسعة النطاق أواخر الأسبوع الماضي.