"وول ستريت جورنال": ترمب أبلغ حلفاءه الخليجيين باحتمال ضرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت حلفاءها في دول خليجية بأن الهجوم على إيران أصبح "محتملاً أكثر من عدمه".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن "إدارة ترمب لم توضح نوع العمل العسكري الذي تخطط له ضد إيران، لكنها صرحت بأن هجوماً محتملاً أكثر من عدمه".

وجاء هذا التبليغ في وقت دعا فيه ترمب الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة إلى "مغادرة إيران" في ظل استمرار الاحتجاجات الداخلية. كما حذرت دول خليجية، وفقاً للتقرير، واشنطن من محاولة تغيير النظام في طهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة قطر "أبلغت البيت الأبيض أن محاولة الإطاحة بالنظام الإيراني قد تهز أسواق النفط وتضر في النهاية بالاقتصاد الأميركي"، مشيرة إلى أن "أكبر مخاوفهم هي العواقب على أراضيهم".

من جانبه، أعلن ترمب يوم الثلاثاء إلغاء جميع الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين، وأعرب عن تأييده للمشاركين في الاضطرابات، ووعدهم بـ"مساعدة" هي "في الطريق". وفي اليوم السابق، هدد ترمب بـ"ضرب إيران بشكل غير مسبوق" في حالة هجوم على أهداف أميركية عسكرية أو تجارية.

ورداً على هذه التصريحات، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المشاركين في الاحتجاجات بتلقي "تعليمات من الخارج بإطلاق النار على الأشخاص"، مؤكداً أن لدى طهران "عدة أدلة على تورط الولايات المتحدة وإسرائيل".

يذكر أن الاحتجاجات في إيران اندلعت في نهاية العام الماضي بسبب انخفاض حاد في قيمة الريال الإيراني، مما أثر على أسعار الجملة والتجزئة وتسبب في تقلبات عنيفة في سعر الصرف.

وتصاعدت حدة المظاهرات بشكل ملحوظ ابتداء من 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد دعوة من رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع عام 1979، إلى إضراب عام والاستيلاء على الشوارع والمواقع الاستراتيجية، وطلب أيضاً من ترمب "التدخل".

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت التجمعات إلى مواجهات مع قوات الأمن، ورفعت شعارات ضد النظام السياسي الحالي. وردت أنباء عن سقوط قتلى من الجانبين.

ووعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المواطنين بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وحل المشكلات الناشئة، واتهم في الوقت نفسه الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات.