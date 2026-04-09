وفاة كمال خرازي متأثراً بإصابته في غارة استهدفت منزله بطهران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة إرنا الإيرانية، بوفاة رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ووزير الخارجية الأسبق كمال خرازي، متأثراً بإصابته في غارة جوية استهدفت منزله في طهران مطلع شهر أبريل الجاري.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في الأول من نيسان أبريل عن إصابته بجروح بالغة في الهجوم نفسه، فيما قُتلت زوجته في موقع الاستهداف.

ويُعد خرازي من أبرز الوجوه الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية، إذ يتولى رئاسة المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو هيئة استشارية تُعنى برسم توجهات السياسة الخارجية الإيرانية، كما شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 1997 و2005، وسبق له أن عمل مندوباً دائماً لبلاده لدى الأمم المتحدة.