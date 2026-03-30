وسط صفارات الإنذار.. إسرائيل تقر ميزانية قياسية بنحو 271 مليار دولار

أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، أكبر ميزانية في تاريخ إسرائيل بقيمة 850.6 مليار شيكل (نحو 271 مليار دولار)، في تصويت حاسم جنب البلاد انتخابات مبكرة كانت ستفرض في حال عدم إقرارها قبل الموعد النهائي القانوني.

وجاءت الموافقة بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55، بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 13 ساعة، شهدت تعطيلات متكررة بسبب صفارات إنذار من صواريخ إيرانية، ما اضطر النواب أحيانا للتصويت من غرف محصنة.

وشهدت الميزانية زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدفاع التي بلغت 143 مليار شيكل، إلى جانب تخصيص المليارات للمؤسسات التعليمية ضمن أولويات الائتلاف الحاكم، بما في ذلك نحو 800 مليون شيكل إضافية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبينما وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الميزانية بأنها "ترعى الجميع وتدعم الاقتصاد في زمن الحرب".

في المقابل، هاجم زعيم المعارضة، يائير لابيد الموازنة، معتبراً إياها "أكبر سرقة في تاريخ الدولة"، في ظل انتقادات واسعة للتعديلات المفاجئة وزيادة تمويل الحريديم رغم الخلاف حول إعفائهم من التجنيد العسكري.