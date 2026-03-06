وزير الخارجية الأميركي: لا نهدف لتغيير النظام الإيراني

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، أن هدف الولايات المتحدة ليس تغيير النظام في إيران، مبيناً في الوقت نفسه أن واشنطن تريد أشخاصاً مختلفين لإدارة البلاد.

جاء ذلك خلال حديث روبيو مع وزراء خارجية عرب، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مصادر مطلعة.

وأضاف الموقع أن "روبيو أبلغ وزراء خارجية عرباً أن التركيز ينصب حالياً على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية".

وتابع أن "روبيو أوضح لوزراء خارجية عرب عدم وجود أي حوار بين واشنطن وطهران"، معتبراً والحديث لروبيو أن "أي مفاوضات مع إيران في الوقت الحالي قد تقوض الأهداف العسكرية للعملية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد الجمعة، على عدم وجود أي اتفاق مع إيران، واضعاً شرط الاستسلام، واختيار قائد جديد "عظيم ومقبول"، حسب وصفه.

من جهته كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، أن دولاً بدأت ببذل جهود الوساطة لإيقاف الحرب الأميركية الاسرائيلية على بلاده.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.