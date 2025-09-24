وزير الخارجية اللبناني يرد على خامنئي: الباقي الوحيد هي الحكومة الشرعية

شفق نيوز- بيروت

ردّ وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، يوم الأربعاء، على تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، التي أكد فيها على أن "حزب الله باقٍ"، مشدداً أن على "الباقي الوحيد" في لبنان هي "الحكومة الشرعية".

وقال رجي في منشور على منصة "أكس"، تابعته وكالة شفق نيوز: "رداً على ما أدلى به المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن حزب الله، يهمنا التأكيد أن الباقي الوحيد في لبنان هي الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها، وفي طليعتها قرار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من آب/ أغسطس الماضي".

وشدد مجدّداً على أنّ "الجيش اللبناني هو الباقي إلى الأبد والوحيد، والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قد أكد مساء يوم أمس الثلاثاء، أن حزب الله في لبنان "باقٍ ولا يستهان به" واصفاً إياه بـ"ثروة لبنان".

وذكر خامنئي في كلمة نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن "حسن نصرالله كان ثروة عظيمة للعالم الإسلامي وليس فقط للشيعة ولبنان ورغم رحيله فأن الثروة التي أوجدها ظلت باقية، فحزب الله باقٍ ولا يستهان به وحزب الله هو ثروة للبنان ولغير لبنان".