وزير الخارجية التركي: عدد كبير من العُمّاليين التحقوا من العراق وإيران بقسد في سوريا

شفق نيوز - روما

زعم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن عددا كبيراً من عناصر حزب العمال الكوردستاني قد التحقوا من العراق وإيران بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بهدف بهدف محاربة أنقرة.

وقال فيدان خلال مؤتمر عقد الجمعة بمعهد العلاقات الدولية في العاصمة الايطالية روما، إن التهديدات الموجهة إلى تركيا واضحة، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من عناصر حزب العمال الكوردستاني (PKK) قادمين من العراق وإيران للعمل مع قسد، لا من اأجل سوريا بل لمحاربة تركيا.

وأضاف، أنه "طالما استمرت هذه التهديدات، فلن نكون راضين عما يجري، وسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابع وزير الخارجية التركي القول، إن أنقرة تمنح كلاً من دمشق وقسد فرصة لمعالجة خلافاتهما، متوقعًا أن يسهم الطرفان في استقرار سوريا العام وفي الوقت نفسه يبددان مخاوف تركيا الأمنية.

وكان حزب العمال الكوردستاني قد أعلن في الأول من شهر آذار/ مارس الماضي، عن وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

وفي 27 شباط/ فبراير 2025، وجّه عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل في تركيا، دعوة تاريخية من سجنه في جزيرة إمرالي، حثّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه.