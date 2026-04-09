واشنطن تكشف حصيلة الحرب على إيران: ضربات واسعة وشلل بحري كامل

شفق نيوز- واشنطن

كشفت إحصائية صادرة عن البيت الأبيض، يوم الخميس، عن الحصيلة الإجمالية لنتائج الحرب على إيران، فيما جددت التأكيد على تحقيق انتصار ساحق بعد تدمير أكثر من 13 ألف هدف.

وذكرت الإحصائية، التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، أن القوات الأميركية نجحت في تدمير أكثر من 13,000 هدف إيراني، وشل قدرات طهران البحرية بالقضاء على أكثر من 155 سفينة.

كما أشارت إلى استهداف 90% من مصانع الأسلحة الإيرانية، إضافة إلى 80% من القاعدة الصناعية النووية الإيرانية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال، في وقت سابق، إن القوات الأميركية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى "اتفاق حقيقي".

بدأت الهدنة، التي جرى التوصل إليها يوم الثلاثاء، تُظهر مؤشرات على التراجع، في ظل تنفيذ إسرائيل موجة غارات عنيفة على لبنان، بالتزامن مع رفض واشنطن بعض مطالب إيران المتعلقة بإنهاء الحرب قبل انطلاق المحادثات المرتقبة.