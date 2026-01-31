واشنطن تحذر الحرس الثوري قبل مناورات هرمز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية"سنتكوم"، يوم السبت، أنها لن تتهاون مع تصرفات غير آمنة من جانب الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن عزمه اجراء تدريب بحري بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز يبدأ غدا الأحد.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إنها تحث "الحرس الثوري على إجراء المناورة البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب أي مخاطر غير ضرورية على حرية الملاحة البحرية الدولية".

وأضافت أن القوات الأميركية تقر بحق إيران في العمل بشكل احترافي في المجال الجوي والمياه الدولية، وأي سلوك غير آمن وغير احترافي بالقرب من القوات الأميركية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار.

وأكدت أنها ستضمن سلامة الأفراد والسفن والطائرات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، ولن نتسامح مع أي تصرفات غير آمنة من جانب الحرس الثوري، بما في ذلك تحليق السفن العسكرية الأميركية المشاركة في عمليات جوية، أو التحليق على ارتفاع منخفض أو التحليق المسلح فوق الأصول العسكرية الأميركية عندما تكون النوايا غير واضحة، أو اقتراب الزوارق السريعة في مسار تصادمي مع السفن العسكرية، أو توجيه الأسلحة نحو القوات.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا بحريًا دوليًا وتجاريًا حيويًا، حيث يعبر هذا المضيق الضيق يوميًا نحو 100 سفينة تجارية من سفن العالم.