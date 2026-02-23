واشنطن تجلي موظفي سفارتها في بيروت وأفراد أسرهم

شفق نيوز- بيروت

أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، بأن واشنطن أمرت بإجلاء موظفي السفارة الأميركية في بيروت غير المعنيين بالطوارئ وأفراد أسرهم.

وأضاف مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته، أن وزير الخارجية ماركو روبيو لا يزال يعتزم السفر إلى إسرائيل، لكن الجدول الزمني للزيارة قد يتغير.

جاء ذلك، بالتزامن مع تصعيد إسرائيل من غارتها للبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق نار هش.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع دعوات أطلقتها دول عديدة لرعاياها، من أجل مغادرة إيران، بالتزامن مع التصعيد بين طهران وواشنطن المترافق مع مفاوضات في سويسرا.

ودعت الهند اليوم الاثنين مواطنيها في إيران الذين تقدّر خارجيتها عددهم بنحو 10 آلاف إلى المغادرة، بعد دعوات مشابها صدرت لمواطني كل من السويد وصربيا وبولندا وأستراليا.

وحشدت الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط لتكثيف الضغط على إيران ودفعها للتوصل إلى اتفاق معها في مفاوضات تُستأنف الخميس فيما يدرس ترامب توجيه ضربة محدودة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

ومن المقرر أن تجري يوم الخميس المقبل، المزيد من المحادثات التي أكدتها إيران وعُمان، لكن لم تؤكدها الولايات المتحدة الأميركية.