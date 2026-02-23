هتافات مناهضة للسلطات في جامعات إيرانية مع بداية الفصل الدراسي

شفق نيوز- طهران

تواصلت، يوم الاثنين، الاحتجاجات الطلابية في عدد من جامعات العاصمة الإيرانية طهران لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد في 21 شباط/ فبراير، حيث شهدت المدينة تجمعات طلابية تخللتها هتافات مناهضة للسلطات والمرشد الأعلى.

وأفادت تقارير بأن "طالبات في جامعة الزهراء نظمن تجمعاً رددن خلاله شعارات من بينها (لم نقدّم قتلى لكي نساوم أو لنمجد قائداً قاتلاً)، و(لا تخافوا لا تخافوا نحن جميعاً معاً)".

كما شهدت جامعة شريف الصناعية تجمعاً طلابياً تخلله إحياء ذكرى قتلى احتجاجات يناير، وسط انتشار أمني داخل الحرم الجامعي.

وفي جامعة طهران، "أقام طلاب مراسم تأبين للطالبة رها بهلولي بور، التي قُتلت خلال احتجاجات كانون الثاني/يناير"، بحسب تقارير.

وردد المشاركون شعارات، أبرزها: "المرأة، الحياة، الحرية، والموت للديكتاتور، وإذا قُتل شخص واحد يقف خلفه ألف شخص".

وامتدت التحركات، وفق مقاطع مصورة متداولة، إلى جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أمير كبير الصناعية وجامعة بهشتي، إضافة إلى جامعة في مدينة مشهد.

وذكرت تقارير أن "بعض التجمعات شهدت احتكاكات بين طلاب معارضين وآخرين موالين للنظام، بينهم عناصر من الباسيج الطلابي داخل الحرم الجامعي".

من جهتها، أعلنت العلاقات العامة في جامعة شريف الصناعية أنه "سيتم منع عدد من الطلاب من دخول الجامعة عقب يومين من الاحتجاجات، دون الكشف عن عددهم أو مدة القرار".

تأتي هذه التطورات في ظل عودة التوتر إلى الجامعات الإيرانية مع بداية الفصل الدراسي، وسط استمرار تداعيات احتجاجات كانون الثاني/يناير التي شهدتها عدة مدن في البلاد.