نيويورك تسمح بدفع الفواتير واستلام الرواتب بالبيتكوين

شفق نيوز/ أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، يوم الخميس، أن سلطات المدينة تعتزم السماح للسكان بدفع فواتير الخدمات العامة واستلام رواتبهم باستخدام عملة البيتكوين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تبني العملات الرقمية في الحياة اليومية.

وقال آدامز في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "Bitcoin 2025" في لاس فيغاس، إن "هناك خطوات بسيطة يمكن أن نقوم بها داخل المدينة دون الحاجة إلى تنظيمات إضافية، من بينها السماح بدفع فواتير الكهرباء والمياه باستخدام البيتكوين، واستلام الرواتب بنفس الطريقة، كما فعلت أنا شخصياً"، مضيفاً أن التنفيذ سيبدأ قريباً.

وأشار العمدة إلى أن مسؤولي المدينة سيبدأون أولاً بدراسة الخيارات المتاحة لتطبيق المشروع، ثم التنسيق مع السلطات الولائية والفيدرالية، مشيداً بوجود "شريك جيد على المستوى الفيدرالي" يدعم هذه المبادرة.

وفي خطوة متزامنة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء "احتياطي استراتيجي من البيتكوين"، يهدف إلى تعزيز موقع الولايات المتحدة في قطاع العملات المشفرة.

وأوضح البيت الأبيض أن تمويل هذا الاحتياطي سيتم عبر الأصول الرقمية المصادَرة من القضايا الجنائية والمدنية، على أن يُحتفظ بها كأصول احتياطية طويلة الأجل دون بيعها، كما سيسمح الأمر التنفيذي بوضع استراتيجيات لشراء المزيد من البيتكوين دون تحميل دافعي الضرائب تكاليف إضافية.

وينص القرار أيضاً على إنشاء مخزون من الأصول الرقمية الأخرى المصادَرة، مع منح وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لإدارتها، بما في ذلك خيار بيعها عند الحاجة.