نعيم قاسم يعتبر إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل "إهانة للبنان"

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، مساء السبت، إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل "إهانة للبنان"، مؤكداً أن "أيدي المقاومين" ستبقى على الزناد.

وقال قاسم، في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "بيان الخارجية الأميركية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لا معنى له، بل هو إهانة للبنان".

ولفت إلى أن "حكومة لبنان لم تجتمع ولم توافق على بيان الخارجية الأميركية حول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".

وأضاف: "كفى تحميل لبنان هذه الإهانات في التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي للاستماع إلى إملاءاته، ولن نقبل بمسار الخمسة عشر شهراً السابق بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئاً".

وتابع أن "وقف إطلاق النار يعني وقفاً كاملاً لكل الأعمال العدائية، وستبقى أيدي المقاومين على الزناد لأننا لا نثق بالعدو، وسيرد المقاومون على خروق العدوان بحسبها".

وأشار إلى أن "حزب الله منفتح لأقصى التعاون مع السلطة في لبنان بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة لبنان".

وختم قاسم بتقديم "الشكر لإيران التي ربطت وقف إطلاق النار في اتفاق باكستان بوقفه في لبنان في الإعلان الرسمي ثم أغلقت مضيق هرمز".