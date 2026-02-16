نعيم قاسم: نزع سلاح حزب الله "خطيئة كبرى"

شفق نيوز- بيروت

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم الاثنين، أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية بالتركيز على نزع سلاح الحزب "خطيئة كبرى"، لأن ذلك يحقق أهداف "العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى أننا "صابرون حتى الآن لكن صبرنا لا يمكن أن يستمر".

وأضاف قاسم في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز: "نريد أن يتسلح الجيش اللبناني لضبط الأمن وتحقيق السيادة في مواجهة العدو الإسرائيلي"، مبيناً "نريد استراتيجية للأمن الوطني مع الاستفادة من قوة (المقاومة) لمساندة الجيش في التحرير والسيادة وحماية البلد".

وتابع الأمين العام لحزب الله: "نحن لا نريد الحرب ولا نسعى إليها لكننا لن نستسلم ومستعدون للدفاع في مواجهة العدوان"، لافتاً إلى أن "اتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بين الدولة اللبنانية وإسرائيل بشكل غير مباشر طبقه لبنان ولم تطبقه إسرائيل".

وأردف مخاطباً الحكومة اللبنانية: "إذا كنتم تريدون الاستسلام عدلوا الدستور لأن الأصل في الدستور هو المواجهة والدفاع من أجل التحرير".

وأوضح قاسم أن "أداء الحكومة مسؤول بنسبة ما عن طمع العدو بالاستمرار بسبب التنازلات والاستجابات المتتالية للضغوطات"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى "إيقاف كل تحرك عنوانه حصر السلاح".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على المضي في ترسيخ سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة وحدها.

وأقرت الحكومة اللبنانية في آب/ أغسطس 2025 نزع سلاح حزب الله وكلفت الجيش اللبناني تنفيذ خطة وضعها وبدأ العمل بموجبها في الشهر اللاحق.

وأعلن الجيش مطلع كانون الثاني/ يناير 2026، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع إسرائيل).

إلا أن إسرائيل، شككت في الخطوة واعتبرتها غير كافية. وتواصل تشن ضربات دامية تقول إن هدفها منع الحزب، الذي يرفض نزع سلاحه، من إعادة ترميم قدراته العسكرية.