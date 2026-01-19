نتنياهو يتوعد إيران: سنتحرك ضدها بقوة لم تعرفها من قبل
شفق نيوز- الشرق الأوسط
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، بالتعامل مع إيران بقوة "لم تعرفها من قبل"، في حال وجهت طهران ضربة إلى بلاده.
وقال نتنياهو خلال كلمة في الكنيست: "نتابع عن كثب وبتأهب كل التطورات في إيران وإذا هاجمتنا فلن يتخيل أحد حجم الرد الإسرائيلي، فإيران التي تعرفونها لم تعود موجودة".
وأضاف: "نحن نغيّر الشرق الأوسط ونطمح لاتفاقيات سلام".
وفي ما يخص مجلس المستشارين في غزة، أوضح نتنياهو: "جنود تركيا وقطر لن يكونوا في مخطط غزة، ولدينا خلافات بشأن مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في القطاع".