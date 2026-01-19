نتنياهو يتوعد إيران: سنتحرك ضدها بقوة لم تعرفها من قبل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، بالتعامل مع إيران بقوة "لم تعرفها من قبل"، في حال وجهت طهران ضربة إلى بلاده.

وقال ‏نتنياهو خلال كلمة في الكنيست: "نتابع عن كثب وبتأهب كل التطورات في إيران وإذا هاجمتنا فلن يتخيل أحد حجم الرد الإسرائيلي، فإيران التي تعرفونها لم تعود موجودة".

وأضاف: "نحن نغيّر الشرق الأوسط ونطمح لاتفاقيات سلام".

وفي ما يخص مجلس المستشارين في غزة، أوضح ‏نتنياهو: "جنود تركيا وقطر لن يكونوا في مخطط غزة، ولدينا خلافات بشأن مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في القطاع".