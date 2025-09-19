نتنياهو يتهم الأردن بالمسؤولية عن عملية "معبر اللنبي"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، الأردن، بالمسؤولية عن عملية معبر جسر اللنبي (الكرامة) التي وقعت أمس الخميس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه صرح بذلك في جلسة للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، معلنًا عن "إجراءات جديدة لعبور شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن".

وقال نتنياهو تعليقا على الواقعة "لم يمنعوه"، حيث اتهم نتنياهو، السلطات الأردنية بـ"المسؤولية عن الحادث الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين على معبر اللنبي، على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية"، موضحًا أن "سائقي الشاحنات سيمرون عبر أجهزة تقنية معينة".

وفي السياق نفسه، أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بالاتجاهين وتعيد حافلات المسافرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، عن الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أن "الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر الكرامة (معبر اللنبي)، وأجبر حافلات المغادرين على العودة إلى الاستراحة في مدينة أريحا"، داعية المواطنين الفلسطينيين إلى "تأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة أكثر".

وكان من المقرر أن يعمل المعبر الحدودي الفاصل بين الضفة الغربية الفلسطينية والحدود الأردنية، اليوم الجمعة، حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.

وأوضحت "القناة 13" الإسرائيلية أنه "يشتبه في وصول إرهابي إلى معبر اللنبي في شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من الأردن ونفذ الهجوم"، مضيفة أنه "يجري التحقيق فيما إذا كان الهجوم إطلاق نار أم طعنا".

بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه "قتل إسرائيليين، وذلك بعدما أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر في حالة خطرة أو حالة موت"، على حد تعبيرها.