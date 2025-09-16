نتنياهو: نتحقق من نتائج ضربة قطر وسألتقي ترامب قريباً

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، انتقادات إلى دولة قطر لـ"عدم ممارستها الضغوط" على حركة حماس، فيما رأى أن "من حقنا أن نهاجم عناصر تشن علينا هجمات وهذا ما فعلناه".

وذكر نتنياهو في كلمة له "انتقدت قطر كثيراً وعبرت عن ذلك خلال الحرب وكان يمكن أن تمارس مزيداً من الضغط على حماس، ولم أظن قط أن قطر في صفنا أو محايدة وظننا في مرحلة ما أننا نستطيع استخدامها".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "من حقنا أن نهاجم عناصر تشن علينا هجمات وهذا ما فعلناه، وما زلنا نتحقق من نتيجة الهجمة على قطر"، مجدداً تأكيده أنه "اتخذنا القرار بالضربة في قطر ونفذناها وأنا أتحمل المسؤولية كاملة".

وأقر نتنياهو أن "هناك من تحفظ على كل عملية قمنا بها وهذا طبيعي لكن في النهاية هناك إنجازات حققناها ما كان أحد يتخيلها في السنتين الأخيرتين"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي ترامب دعاني للقائه بعد خطابي في الأمم المتحدة بعد أسبوعين".

وعن الحرب الجارية في غزة، ذكر أن "استراتيجيتنا في القطاع هي تحقيق النصر، وتأمين مخطوفينا سيحدث بطرق مختلفة بقدر ما نستطيع، وسنهزم حماس ونحرر كل مخطوفينا".