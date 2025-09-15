نتنياهو لا يستبعد استهداف قادة حماس مجددا.. وروبيو: ندعم أهداف إسرائيل في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، أن الهجوم على قادة حماس في الدوحة "كان قرارا إسرائيليا بالكامل"، وفيما لم يستبعد شن المزيد من الضربات عليهم، تعهد وزير الخارجية الأمريكي بدعم بلاده "الثابت" لأهداف تل أبيب في غزة.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم على قادة حماس"، الذي وقع في الدوحة الثلاثاء الماضي.

وكان نتنياهو أدلى بتصريح مشابه في أعقاب الهجوم، عندما قال،إن "إسرائيل هي من خططت ونفذت الهجوم، وتتحمل كامل المسؤولية عنه".

واعتبر أن "هناك نفاقا بشأن إدانة إسرائيل بعد الهجوم على الدوحة.

ورغم أن حركة حماس أعلنت نجاة قادتها البارزين من الهجوم، فإن نتنياهو أكد، أنه "لا يمكن القول إن الغارات على الدوحة قد فشلت".

وتابع: "لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة"، مبينا أن "هجوم الدوحة رسالة للإرهابيين بأنهم يمكنهم الاختباء لكن لا يمكنهم الهرب، حيث لا حصانة لحماس في أي دولة".

واستطرد نتنياهو: "لا أستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا، نريد التأكد من أن حركة حماس لن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد اليوم".

ومن جهة أخرى، أثنى نتنياهو على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران في حزيران/يونيو الماضي، وقال، إن ذلك "كان رسالة من واشنطن مفادها الدفاع عن نفسها وعن حلفائها".

واعتبر أن "الولايات المتحدة أفضل حليف لإسرائيل"، مضيفا: "تحالفنا مع الولايات المتحدة في أفضل أحواله اليوم، وترامب صديق عظيم لإسرائيل".

إلى ذلك، تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في المؤتمر ذاته، بأن تقدم واشنطن "دعما ثابتا" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، داعيا إلى القضاء على حركة حماس.

وقال روبيو خلال المؤتمر، إن "شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل، لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يبدأ حتى يتم القضاء على حماس".

وأضاف: "يمكنكم الاعتماد على دعمنا والتزامنا الثابتين لتحقيق ذلك"، معتبرا أنه "لا سلام في المنطقة في ظل وجود حماس، حيث أن وجودها يهدد أمن المنطقة والعالم ويجب التخلص منها".

وتابع: "على حماس تسليم سلاحها، كما نريد عودة الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات من غزة".

وأكد روبيو، أن "الولايات المتحدة تشجع على دور بنّاء لقطر بشأن غزة، منتقدا تحركات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا إنها "لا تقربنا من إقامة دولة فلسطينية".

وقال: "سنواجه توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية. هذا يضع حماس في موقف قوي وأكثر جرأة".

وفي الشأن الإيراني، قال روبيو، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواصل ضغوطه الاقتصادية على طهران لتغيير سياساتها"، معتبرا أن "التهديدات الإيرانية قد تطال دول الخليج وأوروبا"