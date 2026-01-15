نتنياهو طلب "تأجيلها".. تقارير: ترمب لم يتراجع عن ضرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من ترمب تأجيل أي خطط لشن هجوم عسكري أمريكي على إيران، في وقت أفادت تقديرات إسرائيلية، بأن أميركا لم تتراجع عن نيتها بمهاجمة إيران بل غيرت التوقيت.

وأضافت الصحيفة، أن أميركا أبلغت إسرائيل أمس بأنها ستشن هجوماً ضد إيران ليلاً ثم أوقفته، وفقاً لـ"القناة 14" الإسرائيلية.

وجاء هذا على الرغم من التصريح الإيجابي الذي أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر شبكة "فوكس نيوز" بأنه "لن يُحكم على المتظاهر الإيراني بالإعدام بعد تحذيراته، وكذلك الأمر بالنسبة لآخرين".

إذ علق ترمب على هذا الخبر كاتباً في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، الخميس: "هذا خبر سار.. نأمل أن يستمر!".

أتى ذلك فيما نفت إيران بوقت سابق الخميس، صدور حكم بالإعدام في حق عرفان سلطاني الذي اعتُقل، السبت، في إطار الاحتجاجات، مؤكدة أنها ليست في صدد تنفيذ إعدام بحقه.

وأفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية بأن سلطاني محتجز في سجن كرج قرب طهران، بتهمة "تنظيم تجمعات مناهضة للأمن القومي ونشر دعاية معادية للنظام".

كما أضافت أنه "في حال إدانته، سيُحكم عليه بالسجن، إذ لا ينص القانون على عقوبة الإعدام لمثل هذه التهم".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي كرر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنه قد يتدخل من أجل مساعدة المتظاهرين "إذا ما استمر القتل".

لكن ترمب عاد وأشار، الأربعاء، إلى أنه أبلغ بأن "قتل المحتجين تراجع"، ما اعتبر خفضاً لحدة لهجته السابقة وتلويحه بالتدخل العسكري.

في المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أن أي هجوم على بلادهم سيرد عليه بحسم عبر هجمات تطال إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

يشار إلى أن مسؤولاً سعودياً، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن دول السعودية وقطر وعمان، تمكنت من إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمنح الحكومة الإيرانية فرصة، وعدم شن هجمات على بلادها.

وقال المسؤول، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس"، إن الرياض والدوحة ومسقط حذرت أميركا من "ردات فعل خطيرة" إذا ضربت الداخل الإيراني.

كما أكد المسؤول أن الدول الـ3 لا تزال على اتصال مع واشنطن حول المسألة الإيرانية.

بالتزامن أكدت 3 مصادر مطلعة أنه تم خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر بوقت سابق بعد رفعه أمس وإخلاء الجنود والأفراد منها.