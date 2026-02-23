نتنياهو: سنرد بشكل يصعب تخيله على أي هجوم إيراني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، استعداد بلاده للرد بشكل يصعب تخيله في حال تمت مهاجمتهم من قبل إيران.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "نحن أمام أيام مركبة ومليئة بالتحديات ولا نعرف ماذا ينتظرنا ومستعدون لكل السيناريوهات".

وتابع نتنياهو: "أوضحت للنظام الإيراني أنهم إذا ارتكبوا خطأ وهاجمونا فسنرد بقوة وبشكل يصعب عليهم تخيله".

وبين: أمامنا أيام صعبة مع النزاع الإيراني الأميركي".

كما كشف مصدر إسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام عربية: طلبنا من رجال أمن سابقين وموظفين كبار سابقين العودة للبلاد بأسرع وقت".

ووفقا للمصدر: هناك إنذارات عن نية جهات مرتبطة بايران للقيام بعمليات ضد مصالحنا، ورفعنا حالة الاستنفار في سفاراتنا بأوروبا والشرق الأقصى وأميركا اللاتينية".

وكان إعلام إسرائيلي، قد أفاد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجَّه قيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد للحرب ضد إيران، في حين جرى تأجيل اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) إلى الأحد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إسرائيل رفعت حالة التأهب هجوما ودفاعا خلال الساعات الـ24 الأخيرة وسط التوترات مع إيران، مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن تكثيف الاستعدادات العسكرية "الدفاعية" قبل هجوم أمريكي محتمل على إيران "سيكون مكثفا ويمتد أسابيع".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الكابنيت"، الذي كان مقرَّرا عقده الخميس لمناقشة التطورات المتعلقة بإيران، جرى تأجيله إلى الأحد، دون إبداء أسباب.