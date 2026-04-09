نتنياهو: سنبرم اتفاق سلام تاريخي مع لبنان

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن قرار المفاوضات مع لبنان جاء بعد طلب من الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن إسرائيل أبرمت 4 اتفاقيات سلام مع دول عربية.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة، تابعتها وكالة شفق نيوز: "لن نوقف القتال في لبنان حتى إعادة الأمن لسكان الشمال وتجريد حزب الله من سلاحه وتحقيق اتفاق سلام".

وأضاف نتنياهو أن "الإنجازات الكبيرة التي تحققت ضد إيران و(محور الشر) أدت إلى تغيير تاريخي في مكانة إسرائيل بالمنطقة"، مردفاً: "الإنجازات التي حققناها أحدثت تحولات في علاقات إسرائيل مع دول لم تكن ضمن دائرة العلاقات سابقا".

وتابع نتنياهو: "وجهت المجلس الوزاري المصغر لبدء مفاوضات مباشرة مع لبنان بعد طلبات من حكومته لبدء مفاوضات سلام"، مشيراً إلى أن "المفاوضات مع لبنان هي لتحقيق نزع سلاح حزب الله والتوصل لاتفاق سلام تاريخي ومستدام بين إسرائيل ولبنان".

وأكمل نتنياهو بالقول: "أبرمت 4 اتفاقيات سلام مع دول عربية وأعتزم المضي قدما نحو سلام حقيقي من موقع القوة"، مؤكداً أن "إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وإيران أضعف من أي وقت مضى".

ويشهد لبنان تصعيداً عسكرياً من قبل إسرائيل منذ يوم أمس، وأثار موجة انتقادات دولية أبرزها من بريطانيا وفرنسا وأستراليا والصين وإسبانيا والإمارات وقطر وقبرص والأمم المتحدة وروسيا وتركيا.

وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي المستمر على بيروت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إصدار تعليمات لمفاوضات مباشرة مع لبنان.

وكان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال أمس الأربعاء، إن نظيره اللبناني نواف سلام طلب دعم إسلام آباد لوقف فوري للهجمات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان.

وجاءت هذه التصريحات، بعدما شنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أعنف هجماتها على لبنان، منذ اندلاع الحرب، ما أسفر عن 254 قتيلاً و1165 جريحاً، بحسب الدفاع المدني اللبناني، وسط استمرارها اليوم أيضاً لا سيما في الجنوب.

وكانت الحكومة اللبنانية، قد جددت الخميس، إدانتها للهجمات الإسرائيلية العنيفة الذي شنتها على أحياء سكنية في العاصمة بيروت وأسفرت عن سقوط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح في حصيلة هي "الأثقل" منذ بدء المعارك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ مطلع شهر آذار/ مارس الماضي.

ووجه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الثقافة اللبناني بول مرقص، الخميس، بالمباشرة "الفورية" في بسط السيطرة على بيروت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية والقانونية بهدف تفادي تكرار الاستهدافات الإسرائيلية على العاصمة.