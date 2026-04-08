نتنياهو: الاتفاق ليس نهاية المعركة بل استعداد للقادم

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، أن الاتفاق بين واشنطن وطهران ليس نهاية المعركة بل استعداد للقادم، حسب تعبيره، مبينا أن قوة إسرائيل تأتي من ضعف إيران.

وقال نتنياهو، في أول كلمة بعد اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هدنة مؤقتة مع إيران،: "حققنا إنجازات هائلة وإيران باتت أضعف وأصبحنا أقوى"، موضحاً أن "هذا ليس نهاية المعركة ونحن في محطة على طريق تحقيق أهدافنا، ولو لم نشن الحرب لوصلت ‎إيران إلى هدفها ببناء أسلحة نووية".

وأكمل نتنياهو: "أوقفنا عملية إنتاج الصواريخ في ‎إيران والتهديد ما زال قائما لكننا دمرنا مصانع الصواريخ، ودمرنا الكثير من المنشآت النووية الإيرانية وقتلنا علماء الذرة الإيرانيين".

ولفت نتنياهو إلى أن "إسرائيل استهدفت منظومة الأموال الإيرانية ومصانع الصلب والسلاح للنظام ودمرنا البنية التحتية البحرية والجوية"، مبيناً أنه "أوقعنا بسلاح ‎حزب الله، بأكبر ضربة تعرض لها منذ عملية البيجر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، بناءً على محادثات أجراها مع باكستان، كاشفاً عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أعنف غارات على لبنان شملت جميع مدنها بما فيها العاصمة بيروت، عبر تنفيذ 100 استهداف خلال 10 دقائق، اوقعت نحو 100 ضحية ومئات الإصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة وخطة أعدت لأسابيع، وقد استهدفنا وحدات النخبة ومنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.