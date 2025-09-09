نتنياهو: استهدفنا قادة حماس في موقع احتفالهم بهجوم 7 أكتوبر

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إنه أوعز باغتيال قيادة حركة حماس في قطر بعد توفر الفرصة الاستخباراتية، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ"القتلة" احتفلوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في المكان نفسه الذي استُهدف اليوم.

جاء ذلك في كلمة له تعليقاً على غارات سلاح الجو الاسرائيلي التي استهدفت قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف نتنياهو أنه أوعز للأجهزة الأمنية بالأمس بعد هجومي غزة والقدس باغتيال قيادات حماس، وتوفرت ظهر اليوم فرصة عملياتية خاصة لتنفيذ عملية الاغتيال ونفذناها.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "الأيام التي سيحصل فيها قادة الإرهاب على حصانة في بلد ما، انتهت".

واعتبر، أن الهجوم على قادة حماس في الدوحة سيفتح الباب أمام نهاية الحرب في غزة.

ولفت إلى أن تل أبيب تريد إنهاء الحرب من حيث بدأت في غزة، مشيراً في السياق إلى أنهم وافقوا على الأسس التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة.

من جهتها، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن العملية التي نفذت ضد قادة حماس هي عملية إسرائيلية مستقلة تماماً، وأن تل أبيب تتحمل مسؤوليتها الكاملة.

في المقابل قال مصدران في حركة "حماس" لوكالة رويترز، إن الوفد المفاوض التابع للحركة في العاصمة القطرية الدوحة نجا من الهجوم.

كما أفاد مصدر قيادي في "حماس" لقناة الجزيرة، بأن الغارة استهدفت الوفد أثناء اجتماع لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأمريكي ترامب، مؤكداً أن القياديين الرئيسيين بقيادة خليل الحية نجوا من العملية.

في السياق قالت "شبكة قدس" الإخبارية نقلاً عن مصادر، إن نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه قتلا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر الحركة في الدوحة.