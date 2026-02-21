"من النيل إلى الفرات".. الجامعة العربية ترد على طموح إسرائيل الكبير

شفق نيوز- القاهرة

رد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم السبت، على تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، عن حق إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط، انطلاقاً من "النيل إلى الفرات".

وأدان أبو الغيط هذه التصريحات، واصفاً في بيان شديد اللهجة تصريحات هاكابي التي تتذرع بنصوص دينية من العهد القديم بأنها "بالغة التطرف".

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، عن أبو الغيط وصفه للتصريحات بأنها "مخالفة لكافة أبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة، فضلاً عن مجافاتها للمنطق والعقل".

كما شدّد على أنها "تناقض سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط، بهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن "مثل هذه التصريحات، المتطرفة والتي لا تستند لأي أساس؛ تؤدي إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية، في وقت تجتمع فيه الدول تحت مظلة مجلس السلام من أجل بحث سبل تطبيق اتفاق السلام في غزة، واغتنام هذه الفرصة لإطلاق مسار سلمي جدي".

وكان سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب مايك هاكابي قال إن إسرائيل تملك "حقاً دينياً بالسيطرة على معظم أراضي الشرق الأوسط".

وخلال مقابلة في تل أبيب، سأل الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، السفير عن مفهوم "إسرائيل الكبرى"، منوّها بسفر التكوين 15، الذي يصف حوار الله مع إبراهيم حول هبة الأرض "من النيل إلى الفرات".

واستفسر الصحفي عما إذا كان هاكابي يوافق على فكرة أن لإسرائيل الحق في أراض تشمل الأردن وسوريا ولبنان الحالية، بالإضافة إلى أجزاء من السعودية والعراق، ليضيف السفير في المقابلة، "سيكون من الجيد لو أن إسرائيل استولت على كل شيء"، في إشارة إلى الشرق الأوسط بأكمله.