مندوب فلسطين ينفجر بالبكاء في مجلس الأمن.. فيديو

شفق نيوز/ لم يتمالك مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، نفسه وانفجر بالبكاء خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، أثناء حديثه عن "الفظائع والجرائم غير المسبوقة في تاريخ البشرية" التي يتعرض لها سكان غزة جراء الهجوم الإسرائيلي المستمر.

وقال منصور، بصوت مختنق بالدموع: "صور الأمهات وهن يحتضن أجساد أطفالهن الساكنة.. يمسحن على رؤوسهم.. يتحدثن إليهم.. ويعتذرن لهم.. هذه صور لا تحتمل.. لدي أطفال وأعلم ماذا يعني الأحفاد لعائلاتهم، وأن نرى هذا الوضع يُفرض على الفلسطينيين دون أن يكون لدينا قلوب تتحرك لفعل شيء.. هذا يفوق قدرة البشر على التحمل"، مشيراً إلى أن أكثر من 14 مليون فلسطيني حول العالم يعانون.

وأضاف: "النار والجوع يلتهمان أطفال فلسطين.. لا نريد أن يعيش أطفالنا هذه المأساة وهذه الوحشية من قبل من يقولون إنهم يحاربون الهمجية".

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى أكثر من 54 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 123 ألفاً، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.