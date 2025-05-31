مصر.. الإسكندرية تدخل حالة استعداد قصوى لمواجهة موجة أمطار وعواصف

شفق نيوز/ دخلت محافظة الإسكندرية في مصر، يوم السبت، حالة الاستعداد القصوى، بعد أن شهدت موجة طقس عنيفة وغير متوقعة، حيث ضربت المدينة الأمطار الغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة وكتل ثلجية في بعض المناطق.

وقال محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، إنه يتابع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي فاجأت أهالي المحافظة.

وأكد على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى أمطار ورياح متفاوتة الشدة تكون رعدية.

وكلف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

ووجه المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأعلن محافظ الإسكندرية، تأجيل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا بدلا من الساعة التاسعة صباحا، وذلك نظرا لتداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والرياح الشديدة المفاجئة التي تعرضت لها المحافظة.

كما وجه المحافظ، الأجهزة المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية للتعامل مع موجة الأمطار المفاجئة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، وضمان انسيابية تصريف المياه والحفاظ على كفاءة الشبكات.

من جهتها، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيان، إن محافظة الإسكندرية تتعرض حاليا لموجة طقس غير مستقرة، تميزت بهبوب رياح شديدة تبلغ سرعتها نحو 50 كيلومترا في الساعة، ما ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس رغم دخول فصل الصيف، كما تسببت في إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن صور الأقمار الصناعية الحديثة أظهرت تكاثف للسحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء واسعة من السواحل الشمالية الغربية من بينها الإسكندرية، ما ينذر باستمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة، تكون خفيفة إلى متوسطة في بدايتها ثم تزداد حدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وذكرت الهيئة في بيانها أن الظروف الجوية المضطربة لن تقتصر فقط على الإسكندرية، بل ستمتد إلى عدة مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، يصاحبها نشاط رياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في بعض المناطق، ولا سيما في جنوب الصعيد.