مصرع وإصابة 44 شخصاً إثر حريق في مصنع ملابس بمصر

شفق نيوز- القاهرة

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 33 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حريق اندلع في مصنع للملابس شمالي القاهرة.

وقالت وزارة الصحة المصرية، إن "الحريق اندلع صباحاً في المصنع الواقع بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية ما أسفر عن وفاة 11 شخصاً".

وأوضحت الوزارة، أن "26 مصاباً، غادروا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة، واستقرار حالتهم الصحية، فيما لا تزال 7 حالات فقط تتلقى الخدمات الطبية في المستشفيات".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية، أن "سبب الحريق يعود لماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية في الطابق العلوي للمصنع، ما أدى لانهيار جزء من المبنى".