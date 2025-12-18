مسؤول في "قسد": نقترب من إعلان التوافق لدمج قواتنا مع الحكومة السورية

شفق نيوز- دمشق

كشف مسؤول عسكري في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مساء يوم الخميس، عن قرب الإعلان عن التوافق على آلية لبدء عملية الدمج مع قوات الحكومة السورية، في إطار تنفيذ بنود "اتفاق آذار" بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قسد مظلوم عبدي.

وأكد المسؤول الذي فضّل عدم كشف هويته، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة السورية أرسلت مشروعاً يتضمن خطوات وآليات لتنفيذ اتفاق آذار، بما يشمل انضمام قوات سوريا الديمقراطية عبر ثلاثة فرق عسكرية إلى الجيش السوري، مع بدء تفعيل مؤسسات الدولة في مناطق شمال وشرق سوريا".

ورجح المسؤول العسكري، أن يتم "القيام بخطوات عملية ضمن إطار عملية الاندماج قبل نهاية العام الجاري".

ووفقاً للمصدر ذاته، تم التوصّل مع الحكومة السورية إلى اتفاق مبدئي لإبقاء ثلاث فرق تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ضمن الهيكل العسكري للجيش السوري، فيما لا تزال بعض النقاط بحاجة لمناقشات بين الجانبين.

ونوّه إلى إجراء "مناقشات فنية من خلال لجان متخصّصة من كلا الجانبين حول التفاصيل المتعلّقة بالأدوار والهيكل التنظيمي للفرق العسكرية ضمن الجيش".

وشدّد المسؤول على أن "عملية التفاوض بين قسد والحكومة السورية تأتي بدعم دولي واضح يدفع نحو حل سياسي قائم على الحوار، حيث يُعتبر هذا الخيار الأكثر واقعية لضمان الاستقرار".

وكان وزير الدفاع في الحكومة السورية، مرهف أبو قصرة، صرّح الأسبوع الماضي بتقديم مقترح تفصيلي لانضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى وزارة الدفاع.

ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، يوم الاثنين 10 آذار/ مارس اتفاقاً يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية، وفق ما أعلنته وقتها الرئاسة السورية.

كما نص الاتفاق على "عمل وسعي اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.