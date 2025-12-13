مسؤول إسرائيلي: قوة استقرار غزة لن تقتصر على الدول الإسلامية والعربية

شفق نيوز – الشرق الأوسط

نقلت صحيفة عبرية، اليوم السبت، عن مسؤول إسرائيلي قالت إنه رفيع المستوى، أن قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة لن تقتصر على الدول الإسلامية والعربية فقط، خلافاً للنية الأولية.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المسؤول أشار إلى أن دولة أوروبية واحدة على الأقل أبدت استعدادها لإرسال جنود إلى القطاع، غير أن الولايات المتحدة غير راضية عن ذلك وتسعى إلى ضم دول أخرى إلى القوة المرتقبة.

ووفقاً للمصدر ذاته، فأن دولاً أخرى عرضت المساعدة في التدريب والتوجيه والتمويل، لكنها لا تزال متردّدة في إرسال جنود خشية الاشتباك مع حركة حماس.

وتتمثل خطة السلام، التي يرعاها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نشر القوة مبدئياً في المناطق التي لم يتبقَّ فيها الكثير من عناصر حماس، أو حيث لم يثر السكان ضد حكمها.

ويُنظر لوجود قوة عسكرية تركية، في غزة، على أنه ضمانة لتحقيق جزء غامض في خطة ترمب، ويتعلق بنزع سلاح حركة حماس وإنهاء أي دور لها في إدارة غزة، إذ لم يتضح لمن ستسلِّم الحركة سلاحها، والمدى الزمني لذلك التسليم، وفقاً للصحيفة.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف عن عزم ترمب تعيين جنرال أميركي لقيادة قوة السلام الدولية في غزة (ISF)، في خطوة لم يُعلن عنها سابقاً، منذ إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، في الـ10 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن خطة السلام الأميركية.