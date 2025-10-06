مسيرة إسرائيلية تستهدف عجلة جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية، يوم الاثنين، عجلة على طريق بلدة زبدين جنوب لبنان وسط أنباء عن سقوط إصابات.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، فإن "مسيرة إسرائيلية استهدفت عجلة على طريق بلدة زبدين قرب النبطية".

ووفقا لمعلومات أولية، نقلا عن وسائل إعلام أخرى، فإن "شخصا وزوجته، لقيا مصرعهما داخل العجلة المستهدفة".

وتواصل القوات الإسرائيلية بصورة شبه يومية، رغم اتفاق وقف النار، تنفيذ غارات مستهدفة سيارات وبنى تحتية داخل الأراضي اللبنانية، بزعم أنها تابعة لحزب الله.